Мебель на заказ от производителя MGS

От коллеги по работе узнала о вашей компании, она хвалила новую кухню. Пришла, посмотрела и буквально влюбилась в это качество. Взяла координаты вашего менеджера и вызвала замерщика. Честно говоря, даже не ожидала, что угловой вариант окажется таким удачным для моей кухни. К тому же подсмотрела идею у коллеги ещё немного продлить кухонный гарнитур до буквы "П", любуюсь теперь почти таким же, но своей, в новой кухне и рекомендую всем. Во время сборки случился казус: не доложили 2 ручки. Но быстро все решили, довезли.
Не любитель писать всякие отзывы, но подумал, о необходимости сказать, что я думаю о своей новой гостиной. Мое мнение? – сделано круто, стильно и нестандартно. Как будто квартиру поменял, кажется даже места больше стало. Отлично вписался туда новый 85 дюймовик – телевизор. Короче, есть куда поставить технику и посуду для гостей. Цвет успокаивает, не отвлекает. Качество достойное, не стыдно девушку в гости позвать. Один минус – нельзя у вас купить новый диван. Шутка. )) Спасибо, все здорово!
Заказываем у вас второй раз, хотя пишу впервые. Первый заказ был год назад - на кровать и две тумбы. Мы с мужем очень довольны. На этой неделе нам собрали шкаф-купе в спальню. Выбирали тщательно дизайн, спасибо за помощь вашему специалисту Дмитрию. Получилось так, как будто это комплект, стиль - тот же, да и оформление по цвету – один в один с тумбами. Собирали долго, но это нормально, учитывая огромные размеры и то, что конструкция шкафа сложная. Нравится все, жалеем только, что сразу не купили в шкаф лифт для одежды, как советовал дизайнер.
Вчера привезли кухню, сегодня собрали. В целом я довольна, кухня стала очень нарядно выглядеть. Приятно удивила работа сотрудников офиса компании и сотрудника, который делал замеры: всегда очень вежливы, обходительны, отвечали на все вопросы. Спасибо за хорошую работу!
Шкаф был готов в срок по договору. Молодцы! Правда подкачали по срокам сборки, отложили на два дня. Но это издержки ситуации с повышенным спросом. Шкафу рады, сделан добротно, все нужное туда поместилось, еще и место осталось. Спасибо. Так держать!
Стенка именно такая, какую я и хотела. Белая, современная, функциональная. Угодили на все 100%!!! Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам компании, кто работал над моим проектом!
Выражаю благодарность коллективу вашей компании за качественную прихожую, изготовленную и доставленную в срок! Красиво, аккуратно, вмещает все необходимое, большое зеркало – порадовали от души. Дети посмотрели и сказали, что кухню новую именно у вас надо брать. Здоровья вам и благополучия!
Под мой личный проект изготовили кухню в однушку. Качественно, быстро (в срок по договору). Собрали через день после доставки без лишних проблем. Моя оценка – пять с плюсом!
Заказывали кухню в небольшую квартиру. В общем, спасибо вам огромное!
О вашей компании узнала случайно: зашла к подруге, а там мебель собирают в зал. Посмотрела, понравилось. Полистала каталог на вашем сайте, заказала себе два шкафа-купе: в прихожую и в кабинет (для документов). Понравилось, как у вас работают, - от замеров - до сборки. Кстати, доставили бесплатно! Пока всем довольна, шкафы свою функцию выполняют на отлично. Спасибо.
Получилась по настоящему яркая кухня. Спасибо замерщику Дмитрию, что посоветовал именно такое цветовое решение. Каждое утро прекрасное настроение! Красиво, красиво, красиво! И благодарность всем тем сотрудникам компании МГС, кто изготавливал это чудо!
Откровенно говоря, мы думали получится немного по другому :). Но, получилась довольно симпатичная, очень современная стеночка. Так что вышло даже лучше, чем ожидали, стоило только немного привыкнуть. Спасибо!
Компания МГС давно зарекомендовала себя брендом с Большой буквы, поэтому доверились именно этой фабрике. Что могу сказать: качество отменное, встроенный шкаф-купе и распашные шкафчики вписались просто изумительно в наш интерьер. Мы очень довольны. Одним словом - профессионалы! Наши наилучшие рекомендации!
Тёмный матовый шкаф-купе получился не угрюмым, а очень благородным. наш выбор оказался верным. Благодарность всем сотрудникам компании МГС-мебель.
Нам очень понравилось сочетание белого верха и тёмного низа кухонного гарнитура. Благодарность дизайнеру-замерщику Ольге, которая посоветовала такое цветовое решение, и просидела у нас несколько часов, ответив на все наши глупые вопросы. Благодарность девочкам-менеджерам, что вели наш заказ, и вносили наши новые корректировки в проект после заключения договора. Ну и особая благодарность фирме, которая держит такое высокое качество при адекватных ценах.
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